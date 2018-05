Aparece bailando reguetón vestido de oso y protagoniza una de las citas más surrealistas de 'First Dates'

Sara, una alocada ex estudiante onubense de 23 años, no imaginaría que su cita en First Dates iba a ser nada menos que un oso. Así, vestido de oso y bajo el apodo de Osito perreo, se presentó Raúl, un empresario cacereño de 24 años.

Antes de sentarse a cenar, Sobera puso a prueba la complicidad de la pareja. Después de un baile al ritmo de reguetón, la onubense tenía que elegir si quería conocer a la persona que se escondía bajo el disfraz de oso. La pasión por el baile de Sara y el ritmo latino del Osito perreo hicieron el resto.

Cuando Raúl se presentó oficialmente a Sara le confesó que, aunque se había presentado disfrazado, el Osito perreo no le ayuda a ligar: "Le gusto más a las chicas cuando voy sin el traje". El cacereño mostró también su lado más responsable: su trabajo como empresario de eventos. Su formalidad sorprendió a Sara y cayó aparentemente rendida ante el encanto y el físico que escondía Raúl bajo el disfraz.

"Sabía que me tenía que tocar alguien así", confesó la joven ante la pregunta de Raúl sobre su ingeniosa idea de presentación. "Siempre hago ese tipo de locuras, una vez me puse con un cartel que ponía 'regalo abrazos' con mis amigos y acabamos siendo virales", le respondió Raúl.

La afinidad entre ambos fue aumentando conforme empezaron a hablar de viajes, Raúl incluso se atrevió a decir que acompañaría a Sara a Galicia en su próxima escapada. "Cuando he tenido pareja nunca se han apuntado a nada y siempre he tenido que ir sola", confesó la joven ante las cámaras. Sin embargo, una vez Raúl le dijo que nunca había tenido pareja, la cita se enfrió por parte de la onubense y el joven se dio cuenta. "Creo que no ha acabado de cuajar la química", señaló Raúl.

Tanto que cuando fueron al reservado, Raúl intentó que Sara se volviese a lanzar al perreo, pero estuvo reticente. Finalmente bailaron, rieron, pero la cena no acabó con una segunda cita, aunque sí con muy buen rollo como amigos. Ambos coincidieron en que no había feeling, pero que sí harían algún viaje juntos o saldrían de fiesta.

Cuando le preguntaron a Sara si prefería a Osito perreo o a Raúl, aseguró que elegiría al alter ego del cacereño para salir de fiesta, pero al verdadero para el día a día.