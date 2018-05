El extendido bulo sobre el chalé de Iglesias y Montero que no te debes creer

La adquisición de un chalé a las afueras de Madrid por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero sigue copando la actualidad política desde los dos miembros de Podemos decidiesen poner su cargo a disposición de las bases.

Los inscritos en Podemos tienen hasta el próximo domingo para decidir si Iglesias y Montero deben seguir en su cargo.

Ahora, un bulo sobre la compra de su casa circula por redes sociales, algo que Maldito Bulo se ha apresurado a desmentir.

Según varias cuentas de Twitter, el chalé de la pareja —que espera mellizos— costaba 1,2 millones de euros y no los más de 600.000 que han pagado.

"No. Este no es un anuncio de venta de la casa de Iglesias y Montero. No hay ninguna prueba de que el precio fuera de 1.240.000€ La imagen tiene la marca de agua de "Look" de OkDiario. Está sacada de la noticia de la venta", escribe la web encargada de desmentir noticias falsas.

