Iñaki Gabilondo ha visitado este miércoles El Hormiguero para promocionar su nuevo programa, Cuando yo no esté, que se emitirá en #0 (Movistar). Pablo Motos ha charlado extensamente con el periodista sobre las líneas que van a marcar el futuro, pero en la última parte de la conversación, han puesto el foco sobre lo que ocurre en España.

El presentador del programa de Antena 3 le ha confesado a Gabilondo que le echa de menos en la radio y le ha propuesto un juego: "Imagina que vuelves a la radio y que el primer invitado de tu programa es Mariano Rajoy. ¿Qué pregunta le harías?".

Gabilondo se ha tomado un instante para pensar y ha dado después una brillante respuesta: "¿Es usted del PP?". Ha tirado de ironía para poner de relieve el hecho de que la gestión del presidente del Gobierno y líder del Partido Popular le parece mejorable.

El periodista ha matizado después: "A mi no me gusta cómo lo hace, pero vaya por delante mi respeto a lo que hace. Porque ser presidente del Gobierno no tiene que ser nada fácil".

Gabilondo también se ha referido a los casos de corrupción que enfangan al PP: "El partido nunca acepta su responsabilidad y eso no ayuda. Son casos aislados, dicen, y la ronda no la paga nadie".

"Deberían salir", ha propuesto, "y decir: Hemos cometido errores de una naturaleza tal que tenemos que asumir la responsabilidad. Así se podría pasar la hoja, relativamente. Pero nunca el partido se da por aludido como tal y por eso parece que lo de la corrupción nunca se termina de purgar".