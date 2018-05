La comentada advertencia de Sara Carbonero sobre la maternidad: "¿A ti ya te avisaron?"

Sara Carbonero ha generado muchos comentarios en su perfil de Instagram por su última publicación. La presentadora ha compartido una advertencia sobre la maternidad y ha interpelado a sus seguidoras con un texto muy directo.

"A ti, ¿ya te avisaron", ha escrito la mujer de Iker Casillas, madre de dos hijos, junto a la fotografía de un extenso mensaje a las madres sobre las dificultades y los regalos de la maternidad.

A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) on May 23, 2018 at 4:19am PDT

Éste es el texto completo:

"Alguien debería avisarte de lo que realmente significa ser madre, de la transformación que vives desde que ves el positivo en el test de embarazo.

Deberían avisarte de que no vas a tener ni idea de lo que hay que hacer, pero lo harás bien (la mayoría de las veces).

Deberían avisarte de que tus prioridades van a cambiar tanto que te reirás al recordar las cosas que eran importantes para ti antes de tener hijos, si es que aún te acuerdas.

Deberían avisarte de que llegarás hasta lo imposible, de que te reinventarás de mil maneras y cada día aprenderás algo nuevo sobre ti (y también sobre tus sombras).

Deberían contarte que no pasa nada por dejar de ser quien eres y convertirte en "la mamá de" durante un tiempo, que tener hijos consiste básicamente en eso, en ceder una parte de a ti a otra (u otras) personitas, pero también deberían contarte que tú eres lo más importante y que debes cuidarte y quererte, y que, si tú estás bien, ellos también lo estarán.

"Alguien debería avisarte de que vas a convertirte en una persona alucinante, capaz de tomar decisiones arriesgadas, de emprender un nuevo camino y de ir en busca de tus pasiones y de que, gracias a tus hijos, vas a querer ser mejor cada día y también más feliz, porque, para enseñarles a quererse, a aceptarse y a valorarse lo único que necesitan es un modelo a seguir, un buen espejo en el cual reflejarse".

El mensaje compartido por Carbonero ha recibido muchos comentarios de todo tipo:

No me puede gustar más! Cuanta razón hay en esas letras. Yo tb he echado la lagrimita 😅

Qué bonito y qué cierto! Y no... no me avisaron... Todos te dicen que vas a cambiar, pero hasta que no eres madre no sabes hasta que punti💙

lau.zasa