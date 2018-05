Iñaki Gabilondo no ha esquivado ningún tema en su visita de este miércoles a El Hormiguero. Pablo Motos le ha preguntado por el futuro, por Mariano Rajoy, por la corrupción y también, por supuesto, por el chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero.

El legendario periodista ha sido muy duro con el secretario general de Podemos y la portavoz del grupo en el Congreso por todo lo que ha pasado con la hipoteca de su casa: "Es un error de categoría. Han mal leído lo que se iba a decir de eso y han cometido un error grave por poner esas cosas en manos de las bases".

Gabilondo se ha extendido, y no ha rebajado un ápice su dureza a la hora de criticar a Iglesias y Montero: "Han calculado mal, porque no entendieron que aquello iba a dar lugar a los comentarios a los que ha dado lugar. Pero es que podrían haberlo asumido y haber salido a decir: pues sí, lo hemos hecho así, ¿qué pasa? Si no estáis de acuerdo, no nos votéis el próximo día".

El periodista ha cerrado su comentario con unas frases todavía más contundentes: "Con la que esté cayendo en este país, ver la que tienen liada en ese partido por la casa, es grotesco".