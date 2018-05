La reflexión de una chica sobre esta camiseta de Pull&Bear que arrasa porque todo el mundo se siente identificado

Hace tiempo que lo vintage se puso de moda. Prendas y objetos con apariencia antigua o inspirada en colecciones de hace décadas causan furor en las tiendas y agotan existencias. Pero una tuitera cree que las cosas han llegado demasiado lejos y está arrasando con su reflexión sobre esta camiseta de 13 euros de Pull&Bear.

"La típica camiseta que tú madre se ponía para pintar la casa y fregar con lejía, la vende ahora el Pull&bear por 13€", ha escrito Marlor, que también adjunta una imagen de la camiseta:

La camiseta, efectivamente, se vende por 13 euros en la página de la marca de ropa, como una de las novedades de esta temporada.

Su publicación tiene más de 8.000 retuits y cerca de 13.000 'me gusta' y no es difícil entender por qué: todo el mundo se siente identificado porque todo el mundo ha visto a su madre decir: "esta para trapos" con una camiseta similar.

El mensaje de Marlor también ha generado una ovación unánime y muchos comentarios ingeniosos. Pero lo mejor es que muchos han rescatado de su armario prendas inolvidables: la gorra de Caja Rural, la camiseta de Curro, la sudadera de Fanta...

Se ponía?? Si no se la pone es porque no pinta ya no? Jajajaja