La viral reflexión sobre las tetas en el porno, el cine y las manifestaciones

Durante el último año, el feminismo y las reivindicaciones de las mujeres han dado la vuelta al mundo. Latinoamérica es uno de los lugares del mundo donde más feminicidios y agresiones sexuales se registran y, por eso, ha sido una de las zonas donde más performances y manifestaciones han tenido lugar en las calles. También en España el movimiento feminista ha cobrado fuerza y ha llenado las calles de las principales ciudades.

Chile, Argentina, Brasil... En países donde es habitual que asesinen a mujeres, las violen, humillen y cosifiquen su cuerpo, el movimiento feminista está respondiendo fuertemente. Por eso, su marea morada va más allá: las mujeres salen a la calle mostrando sus cuerpos desnudos como reivindicación de su control sobre los mismos. Aunque también en alguna que otra manifestación de España se puede ver a mujeres con el torso desnudo y reivindicaciones escritas como "Mi cuerpo, mis normas" o en las iniciativas del grupo Femen.

Manifestación contra la violencia machista en Chile.

Es común que muchos reaccionen llevándose las manos a la cabeza. En varios foros de internet se comparten este tipo de imágenes tachando a las mujeres desnudas de "locas", "exageradas" o "feminazis".

La tuitera @PattyCavallone ha contestado brevemente a estas críticas y, con pocas palabras, ha resumido la incoherencia de las mismas. "Mujeres en tetas en el porno: ok. Mujeres en tetas en series/películas: ok. Mujeres en tetas en videojuegos: ok. Mujeres en tetas en anuncios: ok. Mujeres en tetas en manifestaciones: AY POR DIOS QUE HACEN ESAS COCHINAS???? GUARDAD LAS TETAS"

- Mujeres en tetas en el porno: ok

- Mujeres en tetas en series/películas normales: ok

- Mujeres en tetas en videojuegos: Ok

- Mujeres en tetas en anuncios: Ok

- Mujeres en tetas en manifestaciones: AY POR DIOS QUE HACEN ESAS COCHINAS????? GUARDAD LAS TETAS — ✨ Pattsung ✨ (@PattyCavallone) 22 de mayo de 2018

En un segundo tuit señala que, por esta regla, solo se aceptan las tetas "si es para vuestro consumo y placer".