"La sentencia es clara: el PP ni conoció ni consintió"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido hoy que no se "hiperactúe" ni se "exagere" con la sentencia del caso Gürtel, porque hace al partido partícipe a título lucrativo, lo que demuestra a su entender que no conocía los hechos, y eso supone "claramente" una "posición exculpatoria" para la formación.

Hernando ha comparecido en la Cámara Baja para hablar de los presupuestos e insistir en la "gran noticia" que supone haber aprobado las cuentas del Estado en el Congreso, pero después ha tenido que responder a numerosas preguntas sobre la sentencia de la trama corrupta que, por vez primera, condena a las claras a un partido español.

Como ya ha hecho antes el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, Hernando ha insistido en que no hay "en ningún caso responsabilidad penal" ni "ninguna condena de financiación ilegal" para el partido. Y ha recalcado que la figura del responsable a título lucrativo ha por hecho que "el afectado", en este caso su partido, "no conocía ni consentía" los hechos objeto de la condena. Por tanto, dice, no se va más allá, "como algunos pretendían".

Hernando ha sido tajante: "Ni financiación ilegal ni sentencia con condena penal", ha dicho. "Aquí hay una clara ausencia de participación", ha añadido, un expresión que está siendo muy repetida en las redes sociales. La sentencia, ha anunciado, será recurrida por la formación que preside Mariano Rajoy que, a su entender, ya ha pedido perdón en otras ocasiones por los casos de corrupción. "¿Sirve de algo pedir perdón por lo que ya hemos pedido perdón? Yo creo que no", ha insistido.

💬 En innumerables ocasiones los responsables de mi partido han condenado y pedido perdón públicamente por los casos de corrupción.Hemos reconocido los hechos y expulsado a quienes cometieron los delitos. El @PPopular no conoció estos hechos y por tanto va a recurrir la sentencia pic.twitter.com/vWHjWbepFp — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 24 de mayo de 2018

"Entiendo que el señor (Albert) Rivera (presidente de Ciudadanos) pretenda hiperactuar", ha denunciado Hernando, para quien tras la conducta del líder naranja hay un "trasfondo", y es que en realidad "no está muy satisfecho" porque ayer se aprobaron los presupuestos -que Cs apoyó-. También ha reclamado a Rivera que "no mienta" a los españoles diciendo que el Gobierno ha sido condenado, porque "si va así por la vida" perderá "a chorros" su credibilidad.

💬 El señor Rivera ha dicho que el Gobierno ha sido condenado, que no mienta porque su credibilidad puede perderse. Me gustaría que nos dijera los asuntos sobre su tesorero, con cuentas embargadas en Brasil hace 15 días, no hace 15 años pic.twitter.com/y6RRV9HPtp — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 24 de mayo de 2018

Tras hablar de las cuentas intervenidas del tesorero de Ciudadanos o del hecho de que el partido de Rivera "presentó cuentas falsas en 2015", el portavoz del PP ha señalado que "hay gente propensa a la ferocidad implacable para los demás y la condescendencia insólita para uno mismo".

Rivera no ha sido el único que se ha llevado los reproches de Hernando, quien también ha arremetido contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha pedido al PSOE que presente una moción de censura. Para Hernando, lo de la moción es "un invento del señor de Podemos para tapar lo de su chalé", y ha acusado a Iglesias de estar intentando "calentar a las bases" de Podemos para que en la consulta sobre su permanencia le den "una manita de blanqueo".

