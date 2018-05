Le suelta el comentario más horrible que se recuerda sobre un rasgo destacado de su físico y tiene una reacción que nadie espera

¿Recuerdas cuando de pequeño te decían para ya, que empezáis jugando en broma y termináis en serio? Pues esa frase tan de madre es, precisamente, lo que le sucedió a Yoana y a Pol, una pareja de veinteañeros que llegaron a First Dates con ganas de vacilar.

Y vaya si lo hicieron. Desde el minuto uno empezaron con unas pullas que a punto estuvieron de echarlo todo a perder: "Me gusta porque nos picamos y tiene la misma forma de pensar que yo. Ese es el juego y es divertido", argumentó ante la cámara Pol, momentos antes de estar a punto de liarla a base de bien con un episodio muy concreto.

Pincha aquí para ver el momento en la web de Cuatro

El drama se mascó cuando en un momento determinado el presentador Carlos Sobera irrumpió en el restaurante y pidió a los comensales que se pusieran de pie. La música comenzó a sonar y Sobera pidió a todos que bailasen. Ahí comenzó el súmmun del vacile entre Pol y Yoana. O mejor dicho, de Pol a Yoana:

- Pol. Eres muy pequeñita. Huéleme. - Yoana. Ah, hueles bien.

Entonces, se produjo la polémica:

- Pol. No veas el ritmo que tiene. ¿Son falsas? (en referencia a los pechos) - Yoana (con risa vergonzosa). Sí. - Pol. Punto en contra. No me gustan. - Yoana. Pero si no se notan. - Pol. Como decís todas, las mías son diferentes, mentira.

La chavala no sabía dónde meterse: "Que me soltara los del pecho no es lo que más gracias me ha hecho", afirmó ante la cámara la chica, quien no obstante no eludió el vacile:

- Yoana. Pero si no las has visto. - Pol. Pero me las imagino.

"Me gusta el pique que tengo con Pol, pero hay una delgada línea en la que a lo mejor ya no me hace gracia", reconoció la chica.

El encontronazo, que habría echado todo a perder en cualquier otra pareja, no ha impedido sin embargo que Pol y Yoana terminen con una segunda cita.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard