Trump cancela su histórico encuentro con Kim Jong Un por su "hostilidad"

"Es inapropiado, en estos momentos, celebrar esta largamente esperada reunión". Con estas palabras, la Casa Blanca ha anunciado en una carta que la histórica cumbre que iba a celebrarse el 12 de junio en Singapur entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, finalmente no tendrá lugar.

En la carta difundida a través de la cuenta de Twitter de la Casa Blanca, firmada por Trump, el presidente señala que "tristemente, el tremendo odio y la abierta hostilidad mostrada en sus recientes declaraciones, siento que es inapropiado, en estos momentos, celebrar esta largamente esperada reunión".

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1