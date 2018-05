La última entrega de Pesadilla en la cocina (laSexta) tuvo de todo: arcadas, broncas, cucarachas, faltas de respeto... Alberto Chicote se hartó tanto que dejó plantados a los empleados del restaurante Generación del 27, en Almería.

"Puedo soportar que no me hagan caso, puedo soportar que pasen de todo, puedo soportar que estén dispuestos a hundir el negocio, pero lo que no estoy dispuesto a soportar es que se rían del trabajo mío y de todo el equipo en la jeta dos días seguidos", explicó el cocinero a cámara tras marcharse del local.

"Cuando Chicote se ha ido me puse nerviosa... ya no respondo", aseguró a cámara la cocinera, Estefanía, justificando las imágenes que se vieron a continuación y que dejaron estupefactos a más de uno.

En pleno ataque de rabia, Estefanía cogió una silla de madera del restaurante y la estampó contra una vitrina de cristal, que golpeó hasta que lo hizo añicos. Puedes verlo aquí.

El propio chef hizo un guiño al momento silla voladora en su cuenta de Twitter:

El estallido de Estefanía fue de lo más comentado de la noche por los seguidores del programa: