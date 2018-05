El celebrado tuit de 'El Jueves' tras conocerse que (a estas horas) Rajoy irá a ver al Madrid a la final de la Champions

La revista satírica El Jueves ha publicado un jocoso comentario en Twitter, después de que el periodista Pablo Montesinos haya informado de que, salvo cambio de última hora, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, mantiene su viaje a Kiev para asistir a la final de la Liga de Campeones que enfrenta al Real Madrid y al Liverpool este sábado.

La información de Montesinos se produce en medio de un terremoto político, con una moción de censura presentada por el PSOE que le podría costar la presidencia a Rajoy:

Recordemos que Rajoy ya estuvo en 2014 en Lisboa "por obligación" para ver la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, Horas antes de la celebración el 25 de mayo de las elecciones europeas.

Así mismo, también estuvo en Cardiff, en la final entre la Juventus de Turín y el Real Madrid, pocos después de que solicitara declarar en la Audiencia Nacional por videoconferencia porque suponía una complicación para la agenda del presidente además de un gasto elevado por el despliegue de seguridad.

El tuit de El Jueves no ha tardado en tener decenas de 'me gusta':

Le falta decir: Do you know what i mean bitch?????