La profunda tristeza en directo de Iñaki Gabilondo al conocer la sentencia de la Gürtel

"Hablamos de este asunto como algo que le pasa al PP, pero es un problema que le pasa a España, es un problema que me pasa a mí". El periodista Iñaki Gabilondo, quien ha conocido la sentencia de la Gürtel en los estudios de la Cadena Ser, ha mostrado en directo su indignación y ha resaltado qué es lo que más pena le da de todo lo que está sucediendo en torno al PP: "Estamos viviendo en un país en el que está pasando esto. Es un problema de nuestro país, no es un problema del PP ya", ha argumentado.

Pincha aquí para escuchar el audio en la web de la Cadena Ser

De este modo, el periodista ha recalcado que se podría dar una situación que él mismo ha calificado de "rocambolesca": "Podría pasar que a 24 horas de aprobar los Presupuestos hubiera que presentar una moción de censura", ha destacado.

En este punto, Gabilondo ha opinado que él no está diciendo que haya que hacer eso, pero sí ha puesto el foco en que "este asunto tiene una envergadura tal que no me parece correcto que se analice como una enfermedad que padece un partido sino que tiene un efecto racimo y está contaminando: "Un país normal no lo puede soportar", ha continuado, antes de resaltar que "un país que sea digno de sí mismo y que se respete no puede aceptar con naturalidad una cosas así, considerándola como una peripecia más de la vida política para pasar la hoja y volver al día siguiente a la vida ordinaria cotidiana".

"Si la sentencia hubiera salido antes de ayer, ¿hubiera podido apoyar el PNV al PP en los Presupuestos?", se ha preguntado Gabilondo, antes de censurar a lo populares por su "grotesca" excusa de los casos aislados y a su presidente, Mariano Rajoy, quien llegó a decir que "el caso Gürtel no es un caso del PP, sino que es un caso contra el PP".

Escucha "Iñaki Gabilondo: "Esta sentencia va más allá del PP"" en Play SER

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard