Las dotes de baile de este concursante de 'First Dates' han dado mucho que hablar en redes

Víctor, un maño de 38 años, se presentó a First Dates este viernes dispuesto a encontrar el amor. ¿Su tarjeta de presentación? El baile. Víctor es profesor de bachata, salsa e incluso kizumba. Para él la danza le sirve como forma de expresión. "Cuando bailas estás sintiendo", le contó a Sobera antes de conocer a su cita.

Al maño le esperaba Mayca, una administrativa y hostelera barcelonesa de 32 años. Mayca se mostró desde el primer momento entusiasmada con la afición al baile de Víctor. "Me gusta y creo que si estuviese con él viajaría más, bailaría... Yo lo único que he hecho ha sido bailar con la escoba", bromeó ante las cámaras.

Conforme la cita avanzaba, Twitter se iba animando y los usuarios empezaron a cuestionar las habilidades de baile de Víctor, pero todavía quedaba la actuación estelar para saber si estaban en lo cierto o si las apariencias engañaban y era un gran bailarín.

Ambos se mostraron muy ilusionados durante su cita, incluso compartieron sus gustos seriéfilos. "Ahí podíamos tener un gusto en común para unos años...", se atrevió a decir Víctor a las cámaras.

Por fin, decidieron lanzarse a bailar en el reservado. La pareja optó por la bachata, pero no antes de que Víctor le dijera: "¿Quieres que bailemos sensual?". Una vez que se pusieron a bailar en la pista, salieron a relucir las dotes de baile de Víctor y sí, Twitter llevaba razón.

#FirstDates649 si éste es profesor de baile la Esteban es física cuántica... — Julián Rimor (@Julianayayay) 25 de mayo de 2018

Victor, a mamá no le gusta verte bailando sensual por la tele... #FirstDates649 — Deivid GÜest 🛀 (@El_Voceras) 25 de mayo de 2018

¿Los bailongos bailan o se están apareando? #FirstDates649 — Segismundo de Polonia (@SegisDePolonia) 25 de mayo de 2018

Del baile me ha quedado algo claro, Victor debe barrer muy bien... #FirstDates649 — naino🎗 (@Naino9) 25 de mayo de 2018

Victor y Mayca son la cosa menos sexy que he visto bailando. NO bailes. #FirstDates649 — Bandini (@Olgasoyyo) 25 de mayo de 2018

A pesar de que el profesor de baile sí que dijo que le gustaría tener una segunda cita con Mayka, ésta no le correspondió. Parece que sus dotes de baile no consiguieron conquistarla.

Pensábamos nosotros que después de ese pedazo de baile acabarían hasta en bodorrio... Pero ha sido que no #FirstDates649 https://t.co/G3S9eAJlPZ pic.twitter.com/xlnOumg3us — First dates (@firstdates_tv) 25 de mayo de 2018