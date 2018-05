María Llapart sorprende con lo que ha dicho en directo a Marhuenda en 'Al Rojo Vivo'

Desde que salió la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel, el clima político en España se ha caldeado considerablemente.

El PSOE ha anunciado una moción de censura contra el Gobierno de Rajoy, Ciudadanos ha anunciado su rechazo a la moción socialista y una propia para convocar elecciones, y el PP ha acusado a Sánchez de "hiperventilar".

Esa tensión se ha trasladado al plató del programa Al Rojo Vivo de LaSexta, donde el director de La Razón, Francisco Marhuenda, se las ha tenido tiesas con el tertuliano Javier Aroca.

Un momento que la presentadora, María Llapart, que este viernes sustituye a Antonio García Ferreras, ha tratado de lidiar como ha podido.

Viendo que era imposible, ha planteado la opción de bajar los micrófonos a ambos tertulianos, algo que no ha gustado nada a Marhuenda.

Entonces se ha podido escuchar la siguiente frase de boca de Llapart: "A ver si me van a echar porque tú te enfades".

Un comentario que ha llamado la atención en las redes sociales, donde muchos se han quedado estupefactos.

#MociónCensuraARV Qué vergüenza escuchar a la pobre presentadora de @DebatAlRojoVivo decirle a Marhuenda, que no diga que no puede hablar en el programa porque "a ver si me van a echar por eso''. Vaya poder tiene el hombre...#MociónDeCensura #MociónCensuraAR#MocióndeCensuraYA