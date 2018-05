El 44% de los españoles cree que Iglesias y Montero deben dimitir por la compra de su chalé

Un 44% de los españoles cree que Pablo Iglesias e Irene Montero deben dimitir después de haber comprado un chalé de más de 600.000 euros en el municipio madrileño de Galapagar, según un sondeo realizado en exclusiva por YouGov para El HuffPost.

El 77%, además, opina que el secretario general y la portavoz en el Congreso de Podemos no han sido coherentes con el ideario del partido al haber adquirido un inmueble de esas características.

Sobre qué dirigentes de la formación morada deberían asumir el liderazgo en caso de dimisión de Iglesias y Montero, un 34% de los encuestados se decanta por Íñigo Errejón, mientras en segunda posición, con un lejano 6%, aparece Carolina Bescansa, si bien la mayoría de los españoles —el 36%— asegura no tener claro quién debería ponerse al frente de Podemos.

Estas son las principales conclusiones que se extraen del sondeo de YouGov para El HuffPost, al que respondieron 929 adultos mayores de 18 años y representativos de la población española por sexo, edad y región.

La encuesta fue realizada entre el 23 y 25 de mayo, es decir, después de que Iglesias admitiera que una "participación baja" en la consulta a las bases les "obligaría a dimitir" a él y a Montero al frente del partido.

¿Deberían dimitir?

La compra de la propiedad de Galapagar ha desatado una tormenta política que ha obligado a Iglesias y a Montero a plantear esta semana una consulta sobre su continuidad al frente del partido entre las bases de Podemos. El resultado se conocerá el próximo lunes.

En una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER, Iglesias señaló este miércoles que no cree que él y Montero se hayan equivocado, pero que son las bases quienes tienen que decidir. "No están decidiendo sobre una decisión personal, sino sobre si las circunstancias personales que me inhabilitarían para ser dirigente de Podemos", explicó el dirigente.

Según la encuesta, Iglesias y Montero tendrían que dimitir de sus cargos. Así lo cree el 44% de los encuestados, mientras el 39% opina que no hay motivo para hacerlo. El 13% asegura que no sabe si los dirigentes deben dejar o no sus responsabilidades políticas.

¿Coherentes con el ideario de Podemos?

268 m² construidos en una parcela de 2.352 m², tres dormitorios- uno en suite con vestidor-, baños con mármol travertino, amplio salón comedor con cocina abierta, garaje para dos coches, jardín consolidado y piscina privada. Son algunas de las características de la nueva casa de la pareja de dirigentes.

Para muchos, vivir en ese chalé es incompatible con el ideario de Podemos, una crítica que no sólo ha venido desde la oposición sino también desde su propio partido.

Sobre la congruencia entre disfrutar de una casa de alto standing, hecho que Iglesias convirtió en argumento político para atacar a sus adversarios, y ser los máximos dirigentes de Podemos, los encuestados lo tienen claro.

El 77% da un rotundo 'no' a la pregunta de si la pareja de dirigentes ha sido coherente, mientras sólo un 10% asegura que no ve incompatibilidad alguna. Un 11% de los españoles ha respondido con un 'no lo sé'.

En caso de dimisión, ¿quién debería liderar Podemos?

A la pregunta de qué dirigente de Podemos debería ponerse al frente del partido en caso de dimisión de Iglesias y Montero, la mayoría de los encuestados, un 36%, responde con un 'no lo sé'. Entre quienes sí se han decantado por un nombre, Íñigo Errejón es la opción favorita con un 34%, mientras Carolina Bescansa aparece en segunda posición, aunque con un escaso 6%. A la cola, se sitúa Ramón Espinar con un 2% de votos.