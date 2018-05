El melancólico tuit de Pepe horas antes de la gran final que emociona a miles de tuiteros

El exjugador del Real Madrid Pepe, actualmente en el Beşiktaş JK turco, ha publicado un melancólico tuit sobre su experiencia en Europa en el equipo blanco y que, en apenas pocas horas tiene 17.000 'me gusta'.

En su mensaje, Pepe recuerda con emoción las tres Liga de Campeones que conquistó en el equipo merengue, y destaca su actual rol de mero aficionado esta noche ante el reto de lograr la Decimotercera.

Las palabras de recuerdo de miles de aficionados a Pepe se cuentan por centenares:

We miss you Pepe

You are the real Madridista champion 💜 #UCLfinal pic.twitter.com/vcqdzX9Xdp