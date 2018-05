El tuit de la Guardia Civil que revoluciona Twitter por lo que dice sobre el Real Madrid y la gran final

La Guardia Civil ha publicado un tuit, pocos minutos antes del comienzo de la final de la Liga de Campeones que enfrenta al Real Madrid contra el Liverpool en Kiev, que ha generado una gran polémica en Twitter por lo que muestra.

En su mensaje, la Benemérita adjunta una imagen del escudo del Real Madrid sobre la bandera de España junto a un mensaje de ánimo al equipo merengue:

El tuit, que no ha tardado en tener medio millar de 'me gusta', ha generado decenas de comentarios:

Pues yo debo ser galaico portugués, porque ese engendro no me representa. por cierto pasadme el link del tuit de la final de la Europa League que me lo perdí.