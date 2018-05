Glitch Gyals arrasan con 'Muslona', pero Xavi Martínez les deja fuera de 'Factor X'

Tras Cómeme el donut, el exitazo viral con el que Glicth Gyals se presentaron a las audiciones de Factor X, Jirafa Rey y Lapili volvieron este viernes al concurso de Telecinco con un nuevo hitazo llamado Muslona. Llegaron, triunfaron, pusieron al público en pie... Y se quedaron fuera.

Era el momento más esperado de toda la noche. Durante dos semanas, ellos fueron el cebo de cada anuncio del programa convirtiéndolos en el reclamo publicitario de toda la edición. Parecía difícil que se superasen a sí mismos, pero lo hicieron.

"Desde las audiciones tenemos muchísima ilusión y creemos que vamos a coger el escenario con bastante fuerza", dijo Jirafa Rey en el vídeo de presentación.

Los Glicth Gyals sabían a qué se enfrentaban. Les había tocado el único miembro del jurado que ya en las audiciones les había dicho que no tenían el Factor X que estaban buscando. "Esperábamos que nos tocase alguien con quien tuviésemos más conexión... Así que lo vemos difícil", dijo Lapili antes de la actuación. "Pero bueno, en peores ruedos hemos toreado", se resignó Jirafa Rey.

A pesar de estas dificultades, salieron al escenario dispuestos a arrasar y lo hicieron. Nada más aparecer, el público empezó a aclamarles y a tararear el estribillo de Cómeme el donut.

Dijeron que en esta ocasión iban a cantar Muslona y Lapili hizo una demostración de cómo hacer percusión con los muslos.

#FactorX7 Jirafa Rey: "Antes de nada quiero decir que esta es la base de nuestra canción de hoy. Se llama 'Muslona'" https://t.co/SY55x4jaFk pic.twitter.com/rsZvhwNN94 — Factor X (@FactorXTV) 25 de mayo de 2018

Después empezaron a cantar el tema con el que pusieron a todo el público en pie.

Así fue su actuación completa:

Incluso Laura Pausini terminó tarareando el nuevo estribillo que también amenaza con convertirse en viral: "Celulitis free (libre), celutis free, celulitis free, free, free, free".

Risto Mejide y Fenando Montesinos aplaudieron y bailaron la propuesta de los concursantes. Al final de la actuación, la opinión del jurado, del público y del resto de los concursantes parecía unánime. Y las redes echaban humo.

Yo no tengo el Factor X tengo la XL.

Madremía BRUTAL, MAGNÍFICO.

OS AMO JIRAFA REY Y LAPILI. OS APLAUDO CON LAS OREJAS!!!#FactorX7 — Fanny 🍊✈💪 (@fannyypaqmas) 25 de mayo de 2018

Celulitis free jajajajaja yo soy muy fanático "No tengo el factor X pero tengo XL" Muslona, Muslona ♪♬♫♪ #FactorX7 — Friki Family (@FrikiFamily_) 25 de mayo de 2018

Pero hubo una persona a la que los Glytch Gyalas no convencieron: a Xavi Martínez, precisamente el miembro del jurado encargado de la categoría de los grupos y quien debía decidir sobre la permanencia de la pareja artística en el concurso.

Martínez se enfrentó a sus compañeros, tuvo un pequeño rifirafe con Mejide, que no se podía creer lo que estaba a punto de suceder, y al final emitió su veredicto final. No les concedió la silla y por tanto, Glitch Gyals no pasarán a la siguiente fase.

#FactorX7 @xavimartinez: "Tengo que ser sincero conmigo mismo. No tenéis una silla". Madre mía, madre mía... Jirafa Rey y Lapili no pasan a la siguiente fase 😱😱🤦‍♂️ https://t.co/SY55x4jaFk pic.twitter.com/B2BKBxLI7C — Factor X (@FactorXTV) 25 de mayo de 2018

Por supuesto, esta decisión no pasó desapercibida en Twitter, donde los fans mostraron toda su incredulidad y enfado por la decisión de Martínez. Muchos consideraban que los Glitch Gyals eran los claros ganadores del concurso y que, como ya ha pasado en otras ocasiones, el jurado no ha sabido apreciarlo.

El propio Martínez ha tenido que publicar un mensaje en su cuenta personal de Twitter ante la avalancha de críticas que ha recibido.

😂😂 Os respeto! Ellos ya han ganado su Factor X 😉 Solo hay que ver el fenómeno viral en que se han convertido. Seguimos 😘 https://t.co/6PeRq9pFKF — Xavi Martínez (@xavimartinez) 26 de mayo de 2018

Aquí esperando la actuación de Glitch Gyals para que al final no le den una silla.

-Tú no tienes factor X

-Tengo la XL

Os amo. #FactorX7 — Ainara (@ainaraa2) 25 de mayo de 2018

Xavi hijo eres un estorbo para mi vista, primero nos metes a Manel Navarro en Eurovision y ahora nos echas a Glitch Gyals de Factor X #FactorX7 — Jay. (@jaiisnt28) 25 de mayo de 2018

Indignada con que Xavi no le haya dado una silla a LaPili y a Jirafa Rey, muchos hemos visto Factor X por ellos, desde el comeme donut hasta este programa de hoy solo por verlos de nuevo. Enfin... Muy mal Xavi!!#FactorX7 — Fanny 🍊✈💪 (@fannyypaqmas) 25 de mayo de 2018

Después de que @xavimartinez se cargara a Mirela enviando Manel Navarro a ESC, ahora deja fuera de Factor X al único grupo que lo peto con su cásting. Ole, visionario. Espero que este lo descalifique ya para ser juez en otro programa. Un tio que va a hacerse famoso liandola. — Ximo Pastor (@ximopastor) 25 de mayo de 2018

Factor X le debe mucho a Jirafa Rey y la Pili convirtiéndose en un fenómeno viral con más de 10M de visualizaciones en su actuación. No todo es una voz bonita, tambien es el mensaje y la actitud. #FactorX7 — Mario (@Mario00980745) 26 de mayo de 2018

Visto ya a Jirafa Rey me voy a ver otra cosa. Ellos eran mi factor X, lo demás me importan un donut #FactorX7 — Dolor fuerte De Barriga (@muchachitoboom) 25 de mayo de 2018