La 'youtuber' Soy Una Pringada deja el programa de LOS40 'Yu: no te pierdas nada'

La youtuber Soy Una Pringada deja su sección en Yu, no te pierdas nada, el programa de Dani Mateo en LOS40, donde colaboraba desde hacía más de un año.

Así lo ha anunciado la propia Estíbaliz Quesada, como se llama en realidad, en su cuenta oficial de Twitter.

"Agradezco mucho el apoyo y la confianza que me ha dado Vodafone Yu desde el principio pero este viaje acaba aquí para mí", ha explicado.

La youtuber también ha aclarado que es ella la que ha decidido irse del programa y que no la han despedido, como se especula en redes sociales.

"No la toméis contra el programa ni contra nadie en particular. Gracias por todo y hasta siempre", ha pedido a sus fans.

Agradezco mucho el apoyo y la confianza que me ha dado @vodafoneyu desde el principio pero este viaje acaba aquí para mí. No me han despedido, me he ido yo. Y no la toméis contra el programa ni contra nadie en particular. Gracias por todo y hasta siempre.