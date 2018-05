Josep Pedrerol ha entrevistado a Xabi Alonso en la previa de la final de la UEFA Champions League que enfrenta este sábado al Real Madrid y al Liverpool en Kiev. El jugador español ha jugado en los dos equipos y con los dos ha ganado una copa de Europa, así que la primera pregunta estaba clara: ¿Con quién vas?

El periodista de Antena 3, efectivamente, se lo ha preguntado y la respuesta del jugador ha dado mucho que hablar: "Es que no lo sé. Lo pienso y de verdad que no sé con quién voy".

Como era de esperar, esas palabras no han gustado nada a la parroquia madridista, que ha convertido al jugador en objeto de duras críticas en redes sociales:

Entiendo que Xabi Alonso diga que no sabe con quien va por que estuvo 5 años en cada equipo... Pero macho eres Español no me jodas, deberías ir con el Madrid

Xabi Alonso ex- jugador del Madrid y del Liverpool no sabe quién quiere que gane. Aquí, ser español, no cuenta. Bye, bye Javi.

Xabi Alonso no sabe si quiere que gane el Madrid o el Liverpool. No me fumo a la gente tan políticamente correcta. Siempre me pareció alguien que no siente los colores, un mercenario del fútbol. Espero que luego, no busque un carguillo en el Madrid, Roma no paga traidores.