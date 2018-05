Críticas a RTVE por las explicaciones que ha dado sobre Eurovisión

El programa RTVE responde ha comenzado la edición del mes de mayo emitida este domingo respondiendo a las quejas recibidas por Eurovisión.

Según ha contado Ángel Nodal, el Defensor de la Audiencia, la mayor parte de las protestas recibidas fueron para pedir la sustitución de Alfred y Amaia como representantes de España en la pasada edición, a raíz de la polémica por el libro de Albert Plá España de mierda.

RTVE ha resuelto estas quejas emitiendo el vídeo que la pareja publicó en sus redes sociales y que según Nodal, "hizo suyo la dirección de entretenimiento".

Tras este primer bloque de quejas, el Defensor de la Audiencia ha señalado que el resto de quejas por Eurovisión tiene que ver con la decepción de los eurofans por los malos resultados de los representantes de España en las pasadas ediciones.

En concreto, el programa ha emitido un vídeo con la queja de un espectador. Esto es lo que dijo:

"Desde el año 73 sin alcanzar los 120 puntos. Desde el 95 sin conseguir quedar entre los cinco primeros. Y en los últimos 14 años, en diez ocasiones se ha quedado por debajo del puesto 20, incluyendo las cuatro últimas ediciones. TVE dice que quiere ganar Eurovisión pero, ¿sabe a día de hoy lo que es el Festival de Eurovisión? Porque los datos y los hechos indican que no. No hay un equipo que trabaje exclusivamente todo el año en el festival... Todos los años se cambia el sistema de selección, no existe un sistema continuado".

Tras esto, RTVE ha emitido un comunicado leído en voz en of y transcrito en pantalla. El escrito lo remitió Toñi Prieto, la directora de programas de entretenimiento de TVE. Esta es su respuesta:

TVE respeta cualquier opinión del espectador y acepta todas las críticas de los eurofans, pero es muy atrevido decir que a estas alturas y después de 56 años trabajando y participando en Eurovisión, TVE no conoce perfectamente lo que es el festival. Sí, existe un equipo trabajando durante todo el año para el festival. Hay varias personas dedicadas a ello en varios departamentos, aunque no sea de una forma exclusiva. El hecho de que se hayan probado diferentes sistemas de selección para elegir a los candidatos y las canciones creemos que es positivo, ya que puede enriquecer el resultado. No solo nos permite adaptarnos a las circunstancias de cada momento, sino que, también, abre más el abanico de opciones y posibilidades. No estamos de acuerdo con la afirmación de que RTVE no quiere ganar el Festival de Eurovisión. Es un mito que no responde en absoluto a la verdad, ya que estaríamos encantados de poder organizar el festival en España.

Las explicaciones no parecen haber convencido a los fans, porque en cuanto se ha emitido el programa se ha desatado una oleada de quejas en Twitter:

"Existe un equipo trabajando todo el año para el festival, aunque no sea exclusivamente"



"No estamos de acuerdo con la afirmación de que RTVE no quiera ganar #Eurovision. Estaríamos encantados de albergar el festival."



EL CHISTE JJAJAJAJA #RTVEResponde — Pablo Salga (@plabete) 27 de mayo de 2018

Resumen rápido: cero autocrítica sobre los malos resultados de los últimos años en #Eurovision



Cero autocrítica de la mala imagen del festival que TVE muestra en programas como "Hora punta"



Y siguen diciendo que ellos trabajan muy duramente. Sin comentarios #RTVEResponde — Pablo Salga (@plabete) 27 de mayo de 2018

No ha podido dar más vergüenza el comunicado, a parte de decir lo de siempre NO DA LA CARA. #RTVEresponde — El Eurovisivo (@ElEurovisivo) 27 de mayo de 2018

Si el problema no está en como se hacen las cosas, el problema está en quienes las hacéis, no sabéis llevar el tema de Eurovisión y es un hecho, a las últimas posiciones de España en el concurso me remito+ #RTVEResponde — irene✨ (@foolbutdreamer) 27 de mayo de 2018

+A lo mejor tenéis que plantearos que el fallo de todo esto está en el equipo, yo propongo que dejéis paso a nuevas generaciones, con más ganas de trabajar y más entusiasmo por el concurso+ #RTVEResponde — irene✨ (@foolbutdreamer) 27 de mayo de 2018

+gente que sepa lo que se hace en otros países que año tras año han recolectado buenos resultados en el festival, gente que sepa como funciona Eurovisión en los últimos años, porque el formato que decís conocer sigue siendo el mismo pero el concurso ha evolucionado+ #RTVEResponde — irene✨ (@foolbutdreamer) 27 de mayo de 2018

#RTVEResponde @rtve solo ha respondido con los trabajos que está haciendo en #Eurovision pero no ha criticado sus resultados. Además según ellos tantas selecciones enriquece la diversidad, pues los resultados no muestran lo mismo. Mi opinión: @rtve debería replantearse Eurovisión — peponcio90 (@chachixd90YT) 27 de mayo de 2018

#RTVEResponde Que mínimo que salir y dar la cara, aceptar el resultado y darnos el cambio que necesitamos. Se siguen creyendo que somos gilipollas — Andrea. 🦁 (@_andreamanzano) 27 de mayo de 2018

Que declaraciones más vacías y sin intención de responder a nada las de RTVE en #RTVEResponde — Ravenlover (@Ravenlover7) 27 de mayo de 2018