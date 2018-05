La reprimenda de Jorge Javier Vázquez a un entrevistado de 'Sábado Deluxe'

Jorge Javier Vázquez tuvo que volver a intervenir este sábado durante una entrevista en Sábado Deluxe para corregir la deriva que estaba tomando una de las entrevistas de la noche.

Fue con Tony, un hombre que dice haber tenido una relación con Isabel Pantoja hija, conocida como Chabelita. Los colaboradores acusaban al entrevistado de haberse acercado a ella por la fama y él se defendió hablando de lo guapa o lo fea que le parecía. Todos se enredaron en una especie de discusión sobre este asunto.

Ese fue el nivel de toda la entrevista. Hasta que el presentador quiso zanjar el debate sobre la belleza de la hija de la tonadillera e hizo un comentario tajante. "Oye, a mí este debate me parece muy asqueroso. De verdad, estas palabras...", dijo al entrevistado muy serio.

El público empezó a aplaudir y Lydia Lozano le dio la razón: "Es que es asqueroso".

"Me parece pringoso fíjate", insistió el presentador. Ante las protestas del entrevistado que aseguraba que él nunca la había llamado fea, Vázquez cortó en seco elevando la voz: "Que me da igual, pero me está empezando a cansar un poco esto. Quiero decir que ya que es tan tremendo el poli, que intentemos entre todos elevar un poco el nivel. Que no caigamos en tanto barro, porque ya bastante tiene esto".

Este es el momento:

Puedes ver el vídeo completo en la web de Telecinco pinchando aquí.