Manolo Lama y Álvaro Arbeloa, a tortas en Twtter tras la final de la Champions

Manolo Lama y Álvaro Arbeloa se las han tenido tiesas en Twitter tras la final de la Champions League que el Real Madrid ganó al Liverpool (3-1).

Todo ha comenzado cuando el exfutbolista del Real Madrid compartió una respuesta de un usuario al periodista en 2016, cuando Lama tildó de "auténtica ruina" la "labor deportiva de Florentino Pérez", presidente del Real Madrid, al frente del club.

"Tendría que ganar tres Champions seguidas sólo para callarte la boca", respondía este usuario.

Algo que no debió de gustar nada al periodista, que respondió con varios tuits atacando a Arbeloa: "Enhorabuena Arbeloa, por fin ganas una final de Champions, aunque sea de comentarista. Florentino lo mejor que ha hecho, además de ganar cinco Champions, es fichar buenos laterales. Carvajal, cuatro de titular. Ahora ya eres periodista. Aquí sí que te veo futuro. Enhorabuena crack".

En otro tuit, Lama siguió: "Crack, Arbeloa. Felicidades por tus dos finales en Lisboa y Milán. Tu aportación fue magnífica: cero minutos. Jugó hasta Danilo".

El futbolista respondió: "Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. ¡Cuidado no te atragantes!".

Pero Lama no había terminado: "Tú de silencios sabes poco, porque tus compañeros de vestuario te llamaban el chivato y el traidor del grupo. Un abrazo, fenómeno".

Y para quien pensara que habían hackeado la cuenta al periodista, Lama escribió: "No, no me han hackeado la cuenta de Twitter".

