Acude a 'First Dates' en busca de un príncipe azul alto, fuerte, moreno y con ojos azules... y lo que le traen le quita el hipo

Ainoa, una granadina de 18 años, acudía a First Dates —de Cuatro— en busca de su príncipe azul.

La chica, quien presumía de su menos de metros y medio y de tenerlos muy bien puestos, tenía muy claro lo que buscaba: "Vengo buscando a mi príncipe azul, alto, morenos, fuerte, ojos azules... que sea atrevido, que no tenga miedo, que le guste viajar y que me haga reír con tonterías de niño", explicó, antes de dejar claro que no se iba a conformar con cualquier cosa y que no estaba dispuesta a dejar de ser como es por conquistar a nadie.

Si eres como Ainoa no necesitas ser más alta https://t.co/jvDDPbSKGI pic.twitter.com/l57krvBrwq — First dates (@firstdates_tv) 26 de mayo de 2018

Entonces apareció Iván, un morenazo de ojos azules de 21 años que dejó a la chica sin palabras. El chico cumplía todas sus expectativas y, a medida que empezaron a conocerse, la cosa fue a más por ambas partes.

Hasta tal punto llegó el flechazo, que las camareras de First Dates, con Lidia Torrent a la cabeza, no desaprovecharon la ocasión para marcarse un bailecito cantando a los cuatro vientos que el amor estaba en el aire:

La sentencia final estaba cantanda... y no ha decepcionado: "Yo sí la tendría porque me has parecido guapo, interesante y a ver si conozco algo más de ti", ha sentenciado.

"Sí, es una persona con la que puedo hablar, y me gustaría verla fuera de aquí", ha reconocido el chaval.

Iván con V y Ainoa sin H se apunta una segunda cita con S y con C #FirstDates649 https://t.co/G3S9eAJlPZ pic.twitter.com/qWDcrRlvPy — First dates (@firstdates_tv) 25 de mayo de 2018

