El tuit de Errejón que enciende la polémica por lo que dice del excantante de 'La Polla Records', del PP y de 'Cuéntame'

El diputado y candidato a la Comunidad de Madrid por Podemos, Íñigo Errejón, ha publicado una demoledora crítica contra el PP, después de que la Guardia Civil haya retenido a Evaristo Páramos, excantante del grupo La Polla Records y actual vocalista de Gatillazo.

Según Errejón, los populares están "rebobinando 'Cuéntame'", la serie televisiva de TVE que repasa la historia contemporánea de España a través de una familia de clase media: "Es increíble que Evaristo lleve 30 años haciendo lo mismo y de repente en 2018 esto constituya un delito", argumenta Errejón, quien califica de "intolerables" los "síntomas de retroceso democrático".

El PP está rebobinando "Cuéntame". Es increíble que Evaristo lleve 30 años haciendo lo mismo y de repente en 2018 esto constituya un delito. Los síntomas de retroceso democrático son intolerables, hay que sacarlos del gobierno. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 27 de mayo de 2018

Las palabras del diputado de la formación morada, que ya tienen más de 4.600 'me gusta', han abierto un intenso debate un tanto maniqueo:

Una persona lo ha denunciado y la guardia civil lo ha identificado. Sois basura metemierdas asusta personas. Menos mal que todavía hay personas que leen más allá de los titulares sensacionalistas. — Sr.Barranco (@43puntos) 27 de mayo de 2018

Y le tiene que hacer caso la guardia civil a cualquier imbécil facha que se le ocurra denunciar?

Es que durante 30 años no le ha denunciado nadie?

Mira, no me lo creo — MPuntoSeñorvotante (@vapensiero51) 27 de mayo de 2018

Cualquier facha no, cualquier ciudadano. Y si, es su obligación

Si usted denuncia a su vecino por poner el himno del Madrid se tiene que presentar.

Yo entiendo que cumplir las obligaciones laborales os suene raro, pero lo tienen que hacer. — Sr.Barranco (@43puntos) 27 de mayo de 2018

Jejejejeje... pues mira no figura. Si yo denuncio a mi vecino por poner el himno del Madrid deberían enviarme a mi puta casa y explicarme claro que eso no es delito, otra cosa es que lo denuncie por poner el himno a volumen de feria, pero entonces no estaría denunciando el himno — Pilu (@xocoxurrys) 27 de mayo de 2018

No metas al PP y a una de mis series favoritas en la misma frase, que me escuecen los ojos solo de leerlo. Con lo bien que me caes, no lo vuelvas a hacer, o perderás un votante confirmado pic.twitter.com/W2m4LWk9li — Ángel (@angel_syper) 27 de mayo de 2018

¿Sabias que esa serie fue una petición de Aznar para edulcorar la dictadura? — Voltairenative (@Voltairenative) 27 de mayo de 2018

30 años diciendo lo mismo... porque la situación no ha cambiado. #R78 — ↗️Galder Gonzalez↙️ (@theklaneh) 27 de mayo de 2018

¡Manda cojones! Como ya tengo edad os cuento una historia de abuelo: "Erase una vez 1986 (5 años después del "tejerazo") hacía yo la mili y en mi compañía sonaba cada mañana "La Polla Records" y "Kortatu" para despertar a la tropa,.. lo dicho ¡manda cojones!😰 — NEO SyR ❤️💛💜 (@lmpg_twi) 27 de mayo de 2018

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard