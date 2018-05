El tuit de Rufián que no necesita explicaciones para soltar un 'hachazo' a Rivera

El diputado de ERC Gabriel Rufián no ha necesitado demasiadas explicaciones en Twitter para soltar un 'hachazo' al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que en pocas horas tenía 4.000 'me gusta'.

Así, Rufián se ha limitado a poner la bandera de EE UU, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España y, al lado, el nombre de los líderes más populistas de cada uno de esos países. El nombre elegido en esa clasificación para España es, precisamente, el del líder de la formación naranja:

Este mensaje de Rufián llega poco antes del anuncio de Rivera, quien ha afirmado que o se pacta una disolución ordenada con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o apoyará la moción de censura con un candidato independiente.

Los comentarios generados por las palabras de Rufián se cuentan por centenares:

Que los dioses no lo quieran. Y vosotros los nacionalistas catalanes podéis hacer mucho al respecto. Me vas a llamar pesado, pero siempre digo que Stalin tuvo que apoyar a Churchill y Roosevelt para que no hubiera un mal mayor en Europa. El puto demonio del fascismo.