La emotiva reconciliación entre Saray Montoya y Romina Malaspina en 'Supervivientes'

Saray Montoya y Romina Malaspina protagonizaron el momento más emotivo de la gala de este domingo de Supervivientes (Telecinco) cuando las dos se reconciliaron por lo que ocurrió en la isla entre ellas.

Montoya fue expulsada como castigo disciplinario por haber agredido a Malspina. Aunque aquellas imágenes nunca se emitieron, tanto el programa como los concursantes aseguraron que Malaspina provocó a Montoya hasta que explotó y se armó la marimorena.

El pasado jueves, cuando Malaspina llegó al plató por primera vez como la última expulsada del concurso, volvió a haber un rifirafe entre ellas. Malaspina aseguró que para ella "lo que ocurre en Supervivientes, se queda en Supervivientes". Sin embargo, Montoya le recriminó de muy malas maneras el no haberle pedido perdón.

Tras esto, Sandra Barneda, la presentadora de la edición del domingo, comenzaba la gala anunciando sus intenciones. "Quiero que os reconciliéis. Que cada una entone el mea culpa y que os pidáis perdón de forma sincera", dijo mirando directamente a Montoya, antes de que Malaspina hiciese acto de presencia en el plató.

Malaspina llegó y se volvió a mostrar diplomática y dispuesta a olvidar el pasado. Fue entonces cuando el programa le puso un vídeo de la entrevista que dio Montoya nada más aterrizar en España tras su expulsión disciplinaria en el que reiteraba su petición de perdón a Malaspina.

"Lo siento mucho, de verdad. Lo siento de corazón. Yo quiero que la persona a la que he agredido me perdone. Yo sé cuando lo he hecho mal y lo he hecho mal. Es el momento de pedir perdón, porque lo hice mal", decía Montoya a Jorge Javier Vázquez, el presentador que la recibió.

A Malaspina se le humedecieron los ojos mientras veía el vídeo y nada más terminar, pidió permiso a modo de disculpa y se lanzó a los brazos de Montoya entre los aplausos del público. Las dos firmaron la paz con un largo abrazo y lágrimas de emoción.

Entonces Barneda pidió que las dos hablasen para confirmar la reconciliación y empezó Malaspina: "La verdad que siento mucho que por la situación tan extrema que vivimos hayas sido expulsada del concurso. La verdad que a mí me hubiese gustado que siguieras en el juego como la primera semana, cuando nos llevábamos súper bien. Que me decías que yo te recordaba a tu hija... Y yo quiero quedarme con eso, no quiero quedarme con las cosas malas porque ese día lo pasamos muy mal todos".

Montoya reiteró una vez más que le pedía perdón porque ella sabía que lo había hecho mal. "Y es verdad que me recordaba a mi niña y la llamaba peque y estaba pendiente de ella como si fuese mi niña. Pero lo hice mal y te pido perdón".

