Hace una semana, Mila Ximénez se convertía en foco de la polémica después de que Dulce LaPiedra, la niñera de Chabelita Pantoja dijera en Sálvame que llegó a la final de Supervivientes después de que la tuviesen que sacar de la isla todas las noches.

La colaboradora del programa de Telecinco ha tardado casi siete días en responder a las duras acusaciones de LaPiedra y a su enfrentamiento en directo. "Tú llegaste a la final porque te sacaban todas las noches, te volvías loca e insultabas a todo el mundo", le dijo entonces la niñera. Este martes por fin se ha manifestado y lo ha hecho de una forma tajante y rotunda en el mismo programa donde se enzarzaron una semana antes.

Ximénez ha asegurado que denunciará a LaPiedra por "injurias y calumnias" e incluso ha metido en la polémica a la productora de Supervivientes. "Le he mandado un mensaje a la productora: con vuestra ayuda o sin ella, esto lo voy a cortar ya. Nadie me ha echado una mano y necesito que alguien lo aclare urgentemente. Una señora como la niñera no va a manchar la historia de televisión que he hecho con total limpieza. Dulce, estás demanda. Por injurias y por calumnias", ha dicho la colaboradora de Sálvame, que ha seguido dejando caer que la productora no la estaba ayudando.

"Y que diga la productora si he salido alguna noche de la isla. Estuve solo 24 horas fuera por el problema intenstinal. ¡Se acabó!", ha acabado zanjando Ximénez que se ha visto apoyada en su declaración por Belén Esteban y Kiko Hernández, que han señalado la necesidad de que la productora mandase un comunicado para aclarar las acusaciones.