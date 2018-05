El programa de Ana Rosa ha tenido acceso en exclusiva a nuevos mensajes de audio de La Manada, el grupo de cinco hombres condenados por abusar sexualmente de una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. En estos mensajes, no sólo queda claro el objetivo sexual del viaje de estos individuos, sino también que fantaseaban con "poner una pistola en la cabeza a un vasco".

En el intercambio de mensajes, mientras dos de los condenados cantan el himno de San Fermín, otro explica: "Yo nada más te digo que vengo de depilarme, tío... estoy ahora mismo que madre mía... escúchame, ¿sabes? Si no f***, si no f**** me subo al escenario y empiezo a tirar los huevos para bajar, carajo ya".

Un poco más adelante en esa misma conversación hasta ahora inédita, otro de los integrantes del grupo confiesa una fantasía: "Por un momento, tío me estoy imaginando en el País Vasco, como cuando cogíamos los huevos y hacíamos una nota cantada por Joselito, coger a un vasco de estos y hacerle cantar la canción de '¡Que viva España!' al vasco con la pistola en la cabeza, es que eso sería muy bueno, ¡eh!"

Estos audios han salido a la luz justo en la semana en la que las dos partes del juicio tienen que presentar los respectivos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.