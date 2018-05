Una instalación con 4.500 zapatos organizada por la ONG Avaaz en el centro del barrio europeo de Bruselas ha denunciado hoy la situación en Gaza, coincidiendo con el Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) en el que se aborda el conflicto palestino-israelí.

La instalación representa "a aquellos que no pueden andar nunca más" y cada par de los 4.500 zapatos recuerda a cada palestino e israelí muerto durante la última década del conflicto de Oriente Medio, indicó a Efe el director de esta campaña, Christoph Schott.

"Los europeos tienen un mensaje claro para los gobiernos: las vidas palestinas nos importan y deben ser importantes para la UE", declaró Schott, quien agregó que "es nuestra responsabilidad moral enviar una señal al Gobierno de Israel de que la violencia debe cesar".

Los zapatos fueron donados por ciudadanos de toda Europa, como "un gesto para demostrar a nuestros líderes que lo que está pasando en Gaza y Palestina nos importa y que no queremos que continúe", subrayó Schott.

"Las sanciones para Israel son la última opción después de tantos años de diplomacia", subrayó además el director de campaña de Avaaz, quien entiende que "la UE debería revaluar los tratados de comercio con Israel, hasta que ambas partes respeten los derechos humanos".

Las 60 personas muertas y las más de 3.000 que resultaron heridas por disparos del Ejército israelí en las protestas por el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, "demuestra que Israel ha cruzado la línea y ha roto su promesa de respetar los derechos humanos", añadió Schott. "No podemos ser cómplices de estos crímenes", concluyó.

Asimismo, más de 425.000 ciudadanos europeos han firmado en menos de una semana una petición global en la que se pide a los líderes del mundo y ministros de Exteriores "sancionar a las industrias israelíes hasta que los palestinos tengan garantizados plenos e iguales derechos civiles", señaló Avaaz en un comunicado.

(Puedes seguir leyendo tras las fotos...).

Los ministros de exteriores europeos son conscientes de que es necesario reducir la tensión en la zona, tras los acontecimientos de las últimas semanas. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha recordado la postura europea. "Nosotros, los 28, seguimos comprometidos con la idea de que Jerusalén debe ser la futura capital de los dos estados".

#Gaza "Act immediately in coordination with our regional partners to avoid further losses of lives and guaranteeing humanitarian access to Gaza is created" @FedericaMog pic.twitter.com/UjVrGFfOuo