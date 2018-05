El padre de 'El Prenda' de 'La Manada' acusa a la víctima de ser la culpable: "Podía con cinco y con 25 sevillanos"

"Eran muy guapos, los sevillanos eran muy guapos. Él no puede ver a los violadores". El padre de José Ángel Prenda El Prenda, uno de los miembros de La Manada y que fue condenado a 9 años de prisión, 15 años de alejamiento a más de 500 metros de la víctima, 5 años de libertad vigilada posterior a la pena privativa de libertad, y a una indemnización de 50 mil euros junto al resto de condenados, ha atacado con dureza a la víctima —en el programa En el punto de mira de Cuatro—, a quien ha acusado de ser culpable de todo: "El tropiezo no lo tuvo él, él y los cinco amigos, lo tuvo ella. Ella es la culpable. Los niños son muy chulos, fue ella la que fue a buscarles, que los sevillanos eran muy guapos, podía con cinco y con 25 sevillanos. Confío en ellos no en la niña. Espero que haya justicia".

El progenitor de El Prenda, quien ha definido a su hijo de un "buen chico" que cuida de ellos, ha confesado que hace dos años y medio que no lo ve porque no puede viajar hasta la cárcel: "Confío en mi hijo y en los amigos".

"Él está bien, lo sabemos por una sobrina que va todas las semanas", ha explicado el hombre.

La sentencia del juicio por la presunta violación grupal de una chica en Pamplona en los Sanfermines de 2016 por la que se sentaban en el banquillo cinco miembros del grupo conocido como La Manada, se leyó el pasado 9 de mayo en el Palacio de Justicia de Navarra.

