El tenso rifirrafe entre dos concursantes de 'MasterChef'

El sexto programa de esta edición de MasterChef, emitido este lunes en La 1 de TVE, ha estado protagonizado por una tensa discusión entre dos concursantes, Jorge y Jon.

Fue durante la prueba de exteriores, que se disputa por equipos. En esta ocasión, los aprendices acudieron a la Universidad de Salamanca y allí se formaron los equipos mediante una prueba de azar.

Aquí empezaron las tensiones entre Jorge, uno de los dos capitanes y los miembros de su equipo. Marta, la otra capitana, tuvo más suerte en el reparto. No por competencias, pero sí por afinidad.

Los aprendices tenían que preparar dos menús típicos de la región para estudiantes y otras personalidades de la localidad y cada equipo debía escoger los platos que querían preparar.

Uno de los menús tenía mayor dificultad por lo que también contaba con una ventaja: diez minutos extra para prepararlo, pero el capitán tenía que decir en qué momento usarían ese tiempo.

Jorge escogió para su equipo el menú más difícil y el tema del tiempo extra se convirtió en el detonante de una agria discusión.

Jon recriminó a su capitán no haber usado el tiempo al principio de la prueba y le advirtió de que por su culpa, el equipo no ganaría. A lo que Jorge respondió bastante mosqueado: "Pues me lo hubieses recordado antes Jon, porque tú siempre recuerdas las cosas a toro pasado".

Los dos se enzarzaron en una caótica discusión sin elevar mucho el tono, pero en la que los dos se dirigieron bastante desprecio.

Jorge acusó a Yon de destacar muy bien los fallos de los demás, pero que de ayudar, poco. Hasta que Jon le espetó: "Que el que tiene que estar pendiente de lo de los diez minutos eres tú, que eres el capitán, no yo. Que no tienes razón por mucho que digas. ¡Chavalote, majo!".

Después, ante las cámaras, Jon se desahogó y criticó a su compañero: "El más responsable es el capitán, porque es una persona que está pendiente de todos los chismorreos y todos los cotilleos, porque es como una abeja cojonera... Y parece mentira que cuando no tienes que estar a todo lo que estás, estás, y hoy que tienes que estar no estás".

Puedes ver la bronca completa aquí.