La serie 'Roseanne', cancelada por un comentario racista de su protagonista

Tras el éxito cosechado en los 80, Roseanne se volvió a convertir este año en una de las series de mayor audiencia de la televisión estadounidense. Hasta este martes cuando ABC, la cadena que la emite, ha decidido cancelarla debido a un comentario racista en Twitter publicado por su protagonista, Roseanne Barr.

Barr ya había sido foco de críticas por su apoyo abierto al presidente estadounidense Donald Trump, sin embargo, la publicación de este lunes ha acabado con la paciencia de la dirección de la cadena. "La declaración en Twitter de Roseanne es abominable, repugnante e inconsistente con nuestros valores, y hemos decidido cancelar su serie", ha dicho este lunes Channing Dungey, presidente de ABC Entertaiment, en un comunicado.

En su tuit, Barr criticaba a la exasesora de Barack Obama, Valerie Jarret, y la comparaba con un personaje del Planeta de los simios, haciendo referencia tanto a su color de piel como a su origen iraní. "Si los Hermanos Musulmanes y El planeta de los simios tuvieran un hijo: VJ", se podía leer en la publicación, que ya ha sido eliminada de su perfil.

Tras la polémica, Barr ha publicado dos tuits pidiendo disculpas a los americanos y a la propia Jarret.

Pido perdón. Ahora mismo abandono Twitter.

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste.