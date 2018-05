María Patiño estalla tras su gran metedura de pata: "Cuánto odio..."

La presentadora de Telecinco y colaboradora de Sálvame, María Patiño, se ha visto envuelta en una polémica de forma involuntaria con una exconcursante de Gran Hermano.

Patiño entrevistó para Socialité a Chiqui, una de las concursantes más conocidas del concurso, y al despedirse cometió este error:

Un usuario se daba cuenta de lo sucedido y escribía a Patiño contándole que estaba recibiendo numerosas críticas en redes por su inocente comentario de despedida.

La de críticas que estoy leyendo a @maria_patino por despedir a Chiqui con "un beso a la enana".



¿De verdad nadie llama a una niña pequeña (hija de Chiqui) amorosamente "enana"? Porque yo sí lo hago.#socialite118 — M (@casasola89) 27 de mayo de 2018

La propia Patiño ha respondido a este tuit: "A los niños los llamo asiiiii!!! Madre mía cuanto odio".

A los niños los llamo asiiiii!!! Madre mia cuanto odio https://t.co/oiGmvpzjI3 — Maria patiño (@maria_patino) 27 de mayo de 2018

Además, la exconcursante de Gran Hermano ha quitado hierro al asunto: "No te preocupes Maria, yo no me he sentido ofendida y sé que lo decías por mi hija".

No te preocupes Maria, yo no me he sentido ofendida y sé que lo decías por mi hija 😘 — Almudena Martínez (@ChiquiGH10) 27 de mayo de 2018

Y Patiño agradeció el gesto de Chiqui: "Gracias Chiqui!!! Me importa tú opinión. Viva nuestros niños y viva la comprensión".