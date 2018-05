"Queremos una España de verdad, sin mentiras": el viral mensaje de la hermana de una víctima del Yak-42

El gobierno turco ha comunicado a España que una extremidad inferior de una de las víctimas del accidente del avión Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, fue enterrada en un cementerio turco dos meses después del siniestro porque no fue posible identificar a quién pertenecía. Tras conocerse la noticia, Curra Ripollés, portavoz de la Asociación de Familiares del Yak-42 y hermana de uno de los fallecidos, ha publicado un contundente mensaje dirigido a los principales líderes de la oposición que se ha viralizado en pocas horas.

"Me gustaría decirle a toda España que no son cosas del pasado. Y me gustaría pedirle a todos los partidos políticos que hagan posible la salida de este Gobierno corrupto. El Palacio de la Moncloa lo tiene que ocupar alguien honesto, que quiera defender a los españoles y hacer frente a todos los problemas", señala la portavoz. Ripollés recuerda además que el presidente del Gobierno Mariano "Rajoy indultó al general y a los dos médicos que nunca identificaron a nuestros muertos".

"A muchos nos están engañando, diciendo que España va bien. España no va bien", ha aseverado entre sollozos, muy afectada por la noticia que acababa de conocer, en la que prefiere no profundizar precisamente por el dolor que le genera. "A todos los partidos políticos que pueden hacer posible la salida del Partido Popular, que lo hagan, por decencia. Los muertos están hablando, los que deberían hablar somos los que estamos vivos, los que queremos una España de verdad, sin mentiras".

Movilización de las familias

Los familiares de diez de los fallecidos en el accidente del Yak-42 han pedido la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre la tragedia después de la comunicación de Turquía. Este sábado se cumplieron justo 15 años del siniestro, en el que perdieron la vida 62 militares españoles. Los familiares de diez de ellos han firmado un comunicado conjunto en el que denuncian que el Ministerio de Defensa "no se dignó a recordarlos".

Este lunes han sido requeridos por el departamento dirigido por María Dolores de Cospedal para realizarse una nueva prueba de ADN que pudiera esclarecer a quién pertenece la extremidad que permanece en Turquía sin notificar. "Esto es el culmen a la película de terror que vivimos desde ese maldito 26 de mayo, cuando nos enteramos, también por la prensa, del fallecimiento de nuestros seres queridos", denuncian en lo que consideran "un maltrato continuado" de un Gobierno "sin sensibilidad, maltrato psicológico e institucional".

Los familiares de las víctimas han mostrado así su repulsa por este hecho, del que aseguran que el Ministerio era conocedor desde el año 2003. "¿Esto es serio?, ¿en qué país vivimos?", preguntan. Por ello, piden la creación de una comisión de investigación y piden a PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el resto de la oposición que la apoyen "urgentemente". "Si no serían cómplices de una ignominia", avisan sobre lo que consideran "un bien democrático".

El manifiesto lo han firmado los familiares del comandante Felipe Antonio Perla, el comandante José Manuel Ripollés, el comandante José Antonio Fernández Martínez, el comandante Antonio Novo, el capitán Ignacio González Castilla, el teniente David Arribas, el brigada Francisco Moro Aller, el sargento 1º José Luis Moreno, el cabo 1º Vicente Agulló y el soldado David García Díaz.