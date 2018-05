Un abogado egipcio pretende reclamar a Ramos 1.000 millones de euros por la lesión de Salah

La lesión de Mohamed Salah a manos de Sergio Ramos durante la final de la Champions que enfrentó al Real Madrid y al Liverpool está trayendo cola.

Cuando aún estaba reciente multitud de medios egipcios cargaron contra el jugador blanco, al que acusaron de "carnicero". Un jeque del país africano ha llegado a decir que todo es una "conspiración sionista". Multitud de jugadores han lamentado su lesión.

A pesar de que el propio Salah ha confirmado que no se perderá el Mundial de Rusia, la cosa no cesa. Una petición en Change.org recoge firmas para que Ramos sea sancionado, a pesar de que el futbolista ha pedido perdón y ha mandado un mensaje al colega lesionado. Están cerca de las 500.000.

Este fue el mensaje de Ramos a Salah:

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah