Una chica remueve conciencias con este chiste sobre España y el "no nos podemos quejar"

"Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad", dicen que dijo Sigmund Freud. Y esa cita es la que ha publicado la tuitera @cxlturx justo después de triunfar en Twitter con un chiste sobre la típica frase "En España no nos podemos quejar".

Con un afilado espíritu crítico, @cxlturx ha hecho referencia implícita a casos como el de Valtonyc o el de el excantante del grupo La Polla con un chiste que, a juzgar por el número de retuits que ha conseguido, está removiendo conciencias:

Recordáis ese chiste de:



- ¿Qué tal en España?

- No nos podemos quejar.

- Entonces bien, ¿no?

- No, que no nos podemos quejar.



Bueno, pues no era un chiste.