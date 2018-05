El exseleccionador nacional Vicente del Bosque felicitó este martes al Real Madrid por su tercer título consecutivo de la Liga de Campeones y firmar así una "época" propia, pero se mostró crítico con la actitud de Cristiano Ronaldo, cuyas declaraciones le parecieron "inoportunas", mientras que, sobre la selección española, la ve "dentro del grupo que debe optar a ser campeones" en el próximo Mundial de Rusia.

"Fue impresionante y además dominando. Se parece a la época de 1998 y 2002, que fueron intercalando títulos, aunque creo que el Real Madrid puede presumir de que el fútbol esté viviendo la época del Real Madrid", explicó Del Bosque en la presentación de su campus.

Gran parte de ese mérito lo tiene el técnico francés Zinedine Zidane, entrenador que "todavía tiene recorrido por delante" y que ha firmado un "extraordinario récord que difícilmente va a haber otro entrenador que pueda lograrlo". Sin embargo, su homólogo negó que el francés fuera el único protagonista, resaltando la "mezcla de jóvenes y veteranos" en la plantilla que han conseguido conformar un "Real Madrid fantástico".

Por otro lado, la nota negativa la puso Cristiano Ronaldo, quien sembró la duda sobre su futuro nada más firmar la decimotercera Liga de Campeones. "Sus declaraciones me parecieron, cuanto menos, inoportunas. Creo que era el momento del club y de todos los jugadores. No venía a cuento y más cuando se acababa de ganar un título tan importante", señaló.

Además, el exseleccionador también criticó la misma actitud de Gareth Bale, entendiendo que sintiera una "cierta desazón" después de no ser titular, aunque estuvo "poco generoso con los compañeros que tuvieron méritos para jugar y no lo hicieron". Sin embargo, Vicente del Bosque no consideró que estas dos situaciones "empañasen la fiesta" ya que "no hay nadie por encima del club".