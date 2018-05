El Gobierno premiará con 12.000 euros al corresponsal que hable mejor de España

El Ministerio de Exteriores ha creado los Premios de Periodismo Palacio de Viana con el objetivo de acercarse a los corresponsales extranjeros, después de que los independentistas catalanes hayan obtenido un eco notable en los medios internacionales desde la convocatoria del 1-O.

Así, entre los galardones se incluye uno de 12.000 euros para el corresponsal extranjero que mejor contribuya a la buena reputación de España, según adelató ayer El Confidencial Digital.

Los premios, iniciativa de la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática, también reconocerán con otros 12.000 euros el mejor artículo sobre política exterior en prensa escrita, y con 12.000 euros más el mejor programa en radio y televisión sobre política exterior.

Estos galardones han sido duramente criticados en las redes sociales. Uno de los que han censurado la iniciativa ha sido el expresident catalán Carles Puigdemont, que ha lanzado el siguiente mensaje en Twitter.

The Spanish government is offering a 12,000 euro prize to the foreign journalist who writes the best article contributing to Spain's "good reputation", says @elconfidencial Pass me the paella and I'll get writing. https://t.co/SKy5GO6Xpm #Haha