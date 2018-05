Hugo Silva desvela en 'El Hormiguero' su truco más sinvergüenza para que le cogieran en un casting

Este miércoles, los actores Pepón Nieto y Hugo Silva han visitado El Hormiguero de Antena 3 para presentar su película El Intercambio. Durante su entrevista con Pablo Motos, ambos intérpretes han hablado de este último proyecto en común, pero también han echado la vista atrás para repasar sus anteriores trabajos, incluso han hablado de una de las series más recordadas por sus seguidores: Los hombres de Paco.

Una de las preguntas que les ha hecho Motos al hablar de su trayectoria ha recaído en los castings, sorprendido porque ambos siguieran pasando por esta selección en películas y series. "No vamos a un casting abierto, pero sí que vamos a pruebas para ver cómo funcionas cómo te entiendes el director. Ya no es como antes que sabía que cada casting dependía de que pagara el alquiler o no. Ahora, son más encuentros de trabajo", matizó Nieto.

Silva se acordó entonces de uno de los trucos que utilizó para que le cogieran en Agallas, una de las primeras películas protagonizadas por el actor y con la que visitó por primera vez el programa de Motos.

"Una vez tuve mucha cara dura en una audición", comenzó diciendo Silva. "Me acerqué y dije: 'Mira, yo quiero hacer esta película así que, si al final os parece, yo voy a moverlo todo para hacerla'. Y no tenía nada que mover, pero me lo dieron", recordó Silva entre risas. "Qué cara tenía", bromeó.

Agallas (2009) fue la sexta película de Silva y una de las primeras tras acabar Los Hombres de Paco, la serie con la que se ganó al gran público.