La jugada a Albert Rivera no le sale ni con los propios nombres que propuso al PSOE para una moción instrumental. El eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui ha asegurado este miércoles ser "totalmente ajeno" a la propuesta de Ciudadanos y el histórico dirigente de UGT Nicolás Redondo ha dicho que no es un hombre de consenso.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha desvelado en una entrevista en la Cadena Cope haberle ofrecido sin éxito al PSOE que una persona afín a su partido encabezara como candidato "independiente" la moción "instrumental" que los 'naranjas' vienen defendiendo para convocar elecciones.

Ciudadanos, según Rivera, le dio varias alternativas al PSOE: Ramón Jáuregui, Nicolás Redondo y Javier Solana, pero los socialistas no han aceptado esta propuesta. Los 'naranjas' rechazan de plano apoyar una moción con Pedro Sánchez como candidato porque supondría permitir que Sánchez partiese con ventaja cuando se convocaran elecciones.

Tras conocerse la noticia, Jáuregui ha escrito en Twitter: "Soy totalmente ajeno a cualquier propuesta que utiliza mi nombre en un momento tan grave para ESPAÑA".

"Lo que toca es votar la moción de @sanchezcastejon y dejar fuera las maniobras de distracción", añade el socialista vasco, que anunció en marzo que abandonaría la política cuando terminara en mayo de 2019 la legislatura actual del Parlamento Europeo.

Lo que toca es votar la moción de @sanchezcastejon y dejar fuera las maniobras de distracción. — Ramón Jáuregui (@RJaureguiA) May 30, 2018

Nicolás Redondo: "No soy un hombre de consenso"

También se ha pronunciado el socialista vasco e histórico dirigente de la UGT, Nicolás Redondo, al que Ciudadanos ve como un "hombre de Estado" y una persona "independiente" que podría encabezar una moción de censura ' instrumental' contra el Gobierno, y ha declinado este miércoles la oferta: "No soy un hombre de consenso".

"Siempre es agradable que haya gente que te tenga en alta estima y que te proponga con gente como Solana o Jáuregui, a los que he admirado desde joven. Yo de lo que soy partidario es de que haya elecciones y como digo lo que pienso y no me ando con muchas ataduras, no creo que sea un hombre de consenso en esta situación", ha comentado.