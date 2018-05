Jorge Javier Vázquez carga contra Pablo Iglesias e Irene Montero por la compra del chalé

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado su colaboración en la revista Lecturas para lanzar un dardo envenenado a Pablo Iglesias e Irene Montero. El presentador de Telecinco ha reprochado a los políticos de Podemos la compra de su polémico chalé.

"Durante mucho tiempo, Iglesias me ha hecho sentir muy mal porque la vida me iba bien. He sentido remordimientos por gastarme dinero en según qué cosas por culpa de sus incendiarios discursos. Y ahora va el tío y me sale con lo del chalé", ha escrito el catalán en la publicación que ha salido a la venta este miércoles.

Además, el presentador de Sálvame y Supervivientes ha apuntado que "lo peor de todo" es que la pareja no haya entendido el revuelo que ha causado su nueva adquisición. "Me dan ganas de bañarme en leche de burra y zamparme treinta latas de caviar para aliviar los malos rollos que me han provocado en algún momento las palabras de Pablo", ha sentenciado.