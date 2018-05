TENDENCIAS

Mira las imágenes inéditas del casting de Aitana

Poco a poco salen a la luz las imágenes del casting de algunos concursantes de la edición de 2017 de Operación Triunfo. Esta vez es el turno de Aitana, la más pequeña de la academia, que sigue triunfando con el sencillo "Lo malo" junto su compañera Ana Guerra. Este vídeo comienza con los castings iniciales de Madrid, a los que Aitana se tuvo que presentar, a pesar de ser de Barcelona, porque cuando fueron los castings en su ciudad ella aún no había cumplido la mayoría de edad. En poco más de un minuto mostrando sus dotes interpretativas, Aitana conseguía que le colocaran el distintivo con el que pasar a la siguiente fase. En palabras de la propia artista: "Les dije a mis padres: Lo intentamos y si no es, no es y no pasa nada". Pero parece que sí que pasaron cosas.