Ovación unánime a Ramón Lobo por su 'repasito' a los políticos españoles y su certera conclusión

El periodista Ramón Lobo ha planteado una certera reflexión sobre la moción de censura presentada por el PSOE, el papel de los partidos políticos españoles, y sobre ti, sobre él y, en definitiva, sobre todos, que ha generado una ovación unánime en Twitter. El planteamiento de Lobo concluye con una cuestión:

El mensaje de Lobo ha necesitado pocas horas para tener 4.600 'me gusta' y para generar centenares de comentarios:

Pues mira, PdeCat y ERC ya han dicho que se decantanpor sí. Los independentistas. Y no porque les favorezca. También Podemos.

Hombre, no me digas que a los indepes no les favorece quitarse a Rajoy de enmedio.... Eso a ellos les viene como agua de mayo.