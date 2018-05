Al cocinero Alberto Chicote se le descolgó la mandíbula cuando descubrió la verdad tras el plato estrella del restaurante al que tenía que ayudar en la última entrega de Pesadilla en la cocina (laSexta), A Cañada. Se trataba de un restaurante asturiano ubicado en Madrid, que presumía de que su fabada era la cuarta mejor del mundo.

Tras hincarle el diente, el cocinero empezó a sospechar. "Tengo la sensación de que he comido esto antes más veces. No me voy a aventurar a decir que tiene marca pero...", dejó caer. "Figura como casero y no es casero", reconoció ante Chicote un empleado del local, Iván.

La confesión continuó: "Entro al almacén, me cojo mi lata, la escondo y me voy a la cocina para que lo saquen". Ante tal revelación, Chicote sólo pudo reaccionar abriendo la boca de asombro.

"¿Me estás dando fabada de lata en un sitio que tiene un cartel con 'la mejor fabada del año del concurso de no sé qué demonios? ¿Y es de lata? No me jodas, Iván, ¿estamos de broma?", preguntó al empleado.

"El secreto de nuestra fabada es que la puedes encontrar en cualquier supermercado", admitió éste después ante las cámaras. Puedes ver el momento completo aquí.