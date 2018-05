Duras críticas en las redes a Ábalos por lo que ha dicho en el debate

El portavoz del PSOE que ha abierto el debate de la moción de censura, José Luis Ábalos, está siendo objeto de duras críticas en las redes sociales por decir en el debate de la moción de censura presentada por su partido contra Rajoy, que la cámara no puede quedar "autista" de la realidad.

Varios usuarios de Twitter han reaccionado disgustados y han criticado al socialista por utilizar esta palabra como "insulto". Entre los indignados está el Partido Popular, que también ha tuiteado sobre esto.

Indignante!! Hoy un diputado del @PSOE dice que el Congreso no puede permanecer autista. Sr @abalosmeco no use ese término como insulto y despectivamente. Disculpese con las personas con #autismo pic.twitter.com/0bCbYMeDbh