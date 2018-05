El catastrofista tuit de José Manuel Soto por la moción de censura con el que no vas a saber si reír o llorar

José Manuel Soto es un español de bien: le gusta la bandera, le canta al país, lleva su grandeza a ultramar en sus giras internacionales y le dedica temazos a "los pobres desgraciados que odian a España". Es de comprender que esto de la moción de censura no le guste un pelo.

El músico, compositor y cantante lo ha dejado bien claro este jueves en Twitter, donde ha publicado un mensaje absolutamente desconsolado y catastrofista que acaba con un expresivo: "Dios nos asista".

Soto ha desenterrado el miedo a una nueva guerra civil y ha hecho una particular lectura de lo que está pasando en España estos días: "Es como si volviéramos a 1936, socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas forman el Frente Popular, aquello acabó mal, veremos cómo acaba esto..".

Como era de esperar, algunos le han seguido la corriente. Pero otros se han dado cuenta de que el artista quizás se ha pasado un poco de frenada:

Espero que esta vez los fascistas no hagan un golpe de estado.

Repito, asustaviejas no, por favor. Lo de hoy no tiene absolutamente nada q ver con el 36. Ni por la coyuntura, ni por lo q significan los partidos a favor, ni por ninguna circunstancia adyacente. Se lo dice una licenciada en Hist. Así, q dejen de dar lecciones de nada.

No hombre no. Solo acabarà en unas proximas elecciones. No seamos tan negativos