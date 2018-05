El Estado Islámico reclama la autoría del ataque en Lieja (Bélgica)

El Estado Islámico ha reclamado la autoría del ataque perpetrado el martes en la localidad belga de Lieja, que se saldó con la muerte de tres personas, según ha informado la agencia Amaq, vinculada al grupo yihadista.

La agencia ha señalado que el responsable del ataque, Benjamin Herman, era un "soldado de Estado Islámico" que respondió al llamamiento del grupo a atacar en países que forman parte de la coalición que encabeza Estados Unidos y que actúa contra el grupo en Irak y Siria, tal y como ha recogido SITE Intelligence Group, un organismo especializado en hacer seguimiento de los grupos terroristas.

Rita Katz, directora del Grupo SITE, ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter que "el (hecho de que el) comunicado de Estado Islámico (llegue) a través de Amaq, al contrario de los comunicados formales rojos o azules, indica por el momento que el ataque no fue coordinado por el grupo".

