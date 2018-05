El rifirrafe de Ana Pastor en el Congreso a la llegada de Rajoy: "No me empuje"

La periodista de laSexta, Ana Pastor, ha vivido un tenso encontronazo mientras informaba desde el Congreso de los Diputados sobre la moción de censura a Mariano Rajoy a primera hora de la mañana.

La presentadora de El Objetivo se encontraba en la puerta de entrada al hemiciclo y ha ido entrevistando a los protagonistas del día.

A la entrada al Congreso, mientras Rajoy llegaba, la periodista ha intentado realizarle unas preguntas a Rajoy pero ha pasado andando rápido y ha sido imposible. Lo que sí se ha oído es a Pastor decir: "No me empuje, no me empuje".

La cadena de Atresmedia está emitiendo un especial de Al Rojo Vivo desde primera hora de la mañana en el que están presente todos los rostros informativos.